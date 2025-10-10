中国メディアの快科技によると、1〜8日の国慶節（建国記念日）と中秋節に伴う8連休中、多くの中国人ダイバーが西太平洋の島国パラオに押し寄せ、海中では魚よりも中国人ダイバーの方が多いという状況が出現したという。記事によると、パラオの海でダイビングをした中国人女性は7日、メディアに対し、「いくつかのダイビングスポットを回ったがどこも混雑していた」とし、「どこも人・人・人で期待していたほど良い体験ではなかった