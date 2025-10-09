ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、10月9日公開の動画「遂にJALマイルをJAL Payポイント残高にチャージするときが来た！ANA Pay等へのチャージ時還元率改悪も延期」で、JALマイルをお得に交換できる大注目キャンペーンとポイント界隈を揺るがす還元率改悪の延期について詳細に語った。 動画冒頭、鬼丸氏は「本日は重要な4つのニュースがある」と前置きし、「Dポイント10%増量」「CICインターネット