映画「トロン：アレス」日本公開イベントに登場した石川界人（左）と内田真礼（撮影・千葉一成）日刊スポーツ

石川界人＆内田真礼が結婚後初の公の場に 薬指に指輪付け2ショット

  • 声優の石川界人と内田真礼が9日、米映画のジャパンプレミアに登壇した
  • 9月30日の結婚発表後初の公の場で、ともに左手薬指に結婚指輪を着用
  • 石川は、登壇の直前まで内田と「緊張するね」と話していたことを明かした
