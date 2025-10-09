「オプタ・スタッツ」が称えたジャッジの奮闘【MLB】Bジェイズ 5ー2 ヤンキース （日本時間9日・ニューヨーク）ポストシーズン敗退となったが、確かな“爪痕”は残した。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたブルージェイズとの地区シリーズ第4戦に「2番・右翼」で出場し、4打数2安打1打点。6安打2得点に終わった打線の中、ひときわの存在感を放ち、97年ぶりの偉業を成し遂げた。ジャ