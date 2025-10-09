北陸の電気事業の歴史や能登半島地震復興支援の取り組みなどを紹介する施設が、富山市の北陸電力本店に設けられ、きょうオープンしました。北陸電力本店ビルの1階に開設されたのは「地域への想い北陸電力アーカイブギャラリー」です。ギャラリーは7つのブロックがあり、水力発電を中心とした北陸の電気事業の歴史や、近年多様化してきた電源開発の状況が展示されています。また、去年の能登半島地震で被