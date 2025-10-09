ニューストップ > 国内ニュース > 三重県で軽乗用車が横転し5人が死亡した事故 100キロ超でカーブに突… 国内の事件・事故 死亡事故 三重県 時事ニュース 共同通信 三重県で軽乗用車が横転し5人が死亡した事故 100キロ超でカーブに突入か 2025年10月9日 17時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三重県名張市の国道で軽乗用車が横転し男女5人が死亡した事故 防犯カメラ映像から、車は時速100キロを超えていたとみられるという 高速のまま現場のカーブに差しかかり、曲がりきれなかった疑いがある 記事を読む おすすめ記事 「都道府県魅力度」埼玉県が初めて全国最下位に転落…「うなぎ」「うどん」実は隠れたご当地グルメの宝庫で「ダサいたま」払拭？ 2025年10月9日 11時50分 「ベビーカーは車道だろ」2人組男性から絡まれた…SNS投稿が物議 弁護士に聞く対処法は 2025年10月9日 10時3分 「ほっかほっか亭」、独自フォントは制作者・経緯不詳 50周年機に呼びかけ→情報提供1000件超「ありがたい」 2025年10月9日 20時56分 酒に酔って寝込んだ10代女性に性的暴行をしてスマホで撮影…同級生だった自衛官・大学生・専門学校生の男3人を逮捕 新潟・中央区 2025年10月9日 21時45分 ツイートは「著作物」認定 無断転載に賠償命令、東京地裁 2025年10月9日 19時0分