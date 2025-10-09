昨年VのホークスJr.は初戦で一昨年VのベイJr.と対戦日本野球機構（NPB）は9日、12月26日から29日までの4日間、神宮と横浜スタジアムで開催される「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」の対戦カードを発表した。今年は16チームが参加し、4チームずつ4グループに分かれてのリーグ戦を実施。各グループの1位が決勝トーナメントに進出する方式をとる。今大会ではNPB1軍の12球団に加え、昨年の第20回記念大会で招待チームと