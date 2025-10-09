「歴史を見るさまざまな観点を尊重すべきだ」（「国民の力」チャン・ドンヒョク代表）【注目】右派と左派で解釈の違う「済州島4・3事件」とは？「歴史を踏みにじり、済州島民を侮辱する発言には明確な責任を負うべきだ」（オ・ヨンフン済州知事）「歴史とは権力者が裁定するものではなく、国民が直接見て判断するものだ」（「国民の力」チュ・ジヌ議員）「10万人を超える4・3遺族の傷を再びえぐる行為だ」（済州4・3汎国民委員会）