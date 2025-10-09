3回まで無安打も…4回に4安打を集中され一挙3失点で逆転を許した【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発。3回まで無安打投球が一転、4回に3点を失い逆転を許した。カイル・シュワーバー外野手にソロを浴びた瞬間には、口を大きく開けて絶叫。悔しさをあらわにした。3回にエドマンのソロで待望の