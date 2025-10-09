3回まで無安打も…4回に4安打を集中され一挙3失点で逆転を許した

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発。3回まで無安打投球が一転、4回に3点を失い逆転を許した。カイル・シュワーバー外野手にソロを浴びた瞬間には、口を大きく開けて絶叫。悔しさをあらわにした。

3回にエドマンのソロで待望の先制点をもらった直後の4回だった。先頭のシュワーバーに2ボールから投じた高めのフォーシームを完璧に捉えられた。打った瞬間に本塁打とわかる飛距離455フィート（約138.7メートル）の完璧な当たり。右翼手のT・ヘルナンデスは一歩も動かず、打たれた山本も口を大きく開けて言葉を発した。

シュワーバーはレギュラーシーズンで56本塁打を放ち、大谷翔平投手を抑えてナ・リーグ本塁打王に輝いた。ポストシーズンではここまでアーチを描いていなかったが、これが3試合目での1号となった。

感情を爆発させた山本の姿に、SNS上では「悔しくてたまらんのがわかるわ」「山本由伸悔しそうやな」「シュワーバーにホームランを打たれた瞬間『あー!!』と悔しがる由伸」「ものすごい当たりだった」「これがポストシーズンか」「急にどうした」「いきなり打ち込まれたなあ」などと反応していた。（Full-Count編集部）