韓国では食料品価格が急騰し、「体感物価」を押し上げている。韓国政府も対応の強度を高めた。8日、国家データ処によると、先月の「食料品および非アルコール飲料」物価指数は2020年9月より22．9％上昇した。これは過去5年間の全体消費者物価上昇率（16．2％）に比べて約7ポイント高い。食料品および非アルコール飲料の物価は年度別に、2020年4．4％、2021年5．9％、2022年5．9％、2023年5．5％、2024年3．9％と、上昇を続けてきた