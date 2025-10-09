2025年11月1日で、山手線が環状運転を開始してからちょうど100年を迎える。これを記念したアイテムが登場する。どれも数量限定のアイテムだ。＞＞＞山手線環状運転100周年記念アイテムをチェック！（写真15点）東京の主要都市をグルっと回る山手線。2020年に高輪ゲートウェイ駅が開業し、全30駅となった。乗り遅れても、すぐに次が来る山手線が、グルっと回る環状運転を始めて今年で100年。そんな周年をお祝いするアイテムを紹介