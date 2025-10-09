山手線環状運転100周年！ 数量限定の記念アイテム登場！
2025年11月1日で、山手線が環状運転を開始してからちょうど100年を迎える。これを記念したアイテムが登場する。どれも数量限定のアイテムだ。
山手線 環状運転100周年記念アイテムをチェック！（写真15点）
東京の主要都市をグルっと回る山手線。2020年に高輪ゲートウェイ駅が開業し、全30駅となった。乗り遅れても、すぐに次が来る山手線が、グルっと回る環状運転を始めて今年で100年。そんな周年をお祝いするアイテムを紹介していこう。
注目は「山手線 環状運転100周年記念 懐中時計 シリアルナンバープレート付」。文字盤は高級感のあるデザインで、裏面には記念の彫り込み。専用のBOXには記念文字がシルバーで箔押しされ、まさに記念になる一品。300個の限定生産アイテムだ。
そして、「山手線 環状運転 100周年記念 バスタオル」「山手線 環状運転 100周年記念 御朱印帳」「山手線 環状運転 100周年記念 トートバッグ」には、30の駅が書かれた路線図がデザインされており、基本のカラーはグリーン。この3つはすべて数量限定のアイテム。
鉄道ファンばかりでなく、東京で働く人、観光に来た人たちを支えてきた山手線。この機会に記念グッズでお祝いしよう。
JR東日本商品化許諾済
