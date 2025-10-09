アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザをめぐる和平交渉について「イスラエルとイスラム組織ハマスが和平計画の第一段階に合意した」と自身のSNSに投稿した。また「すべての人質が間もなく解放され、イスラエルは合意された境界線まで軍を撤退させる」とコメントした。その上で「これは強固で永続的な平和に向けた第一歩です。全ての当事者は公平に扱われる」としている。