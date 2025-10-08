県は2026年6月にフランスで開催される、日本の伝統文化や食を発信するイベントに、阿波踊りを派遣する予定です。県によりますと、阿波踊りが派遣されるのは、2026年6月の大相撲パリ公演に合わせて開かれる、日本の伝統文化や食の魅力を発信するイベントです。大相撲の会場に隣接する公園を中心に開催され、主催者は約4万人の来場者を想定しています。派遣する踊り連や人数などは未定で、今後、県内の阿波踊り団体と協議し決定する