ノーベル賞を受賞のアメリカのラムズデル博士 キャンプ中で半日気づかず
2025年10月8日 17時7分

ざっくり言うと
今年のノーベル生理学・医学賞に大阪大学の坂口志文特任教授が選ばれた件
ともに選ばれたアメリカのラムズデル博士は、発表当時は休暇だったという
山奥でキャンプをしていて、およそ半日、受賞に気づいていなかったそう