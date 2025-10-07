株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）と慶應義塾大学ハプティクス研究センターは、慶應大が開発したロボティクス技術「リアルハプティクス」を活用し、MECに搭載したネットワーク遅延対策機能とドコモの商用5Gのモバイルデータ通信を組み合わせ、繊細な力加減を必要とし物に触れた時の手応えが伝わるロボットの無線遠隔操作を安定した動作で行うことに、日本で初めて成功した（2025年10月7日時点、ドコモ調べ）。 ●3つの技術要