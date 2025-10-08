2025年11月11日（火）〜2026年1月12日（月・祝）の期間中、今年85周年を迎えた『トムとジェリー』とともに、クリスマスからニューイヤーシーズンを盛り上げるホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」が開催される。＞＞＞キービジュアルや展示のイメージをチェック！（写真6点）今年で85周年を迎えた『トムとジェリー』は、1940年の誕生以来、ネコの