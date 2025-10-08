横浜がトムとジェリーでいっぱい！ 85周年のアニバーサリー・ウィンター・ホリデー！
2025年11月11日（火）〜2026年1月12日（月・祝）の期間中、今年85周年を迎えた『トムとジェリー』とともに、クリスマスからニューイヤーシーズンを盛り上げるホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」が開催される。
今年で85周年を迎えた『トムとジェリー』は、1940年の誕生以来、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる、愉快なドタバタコメディ。これまでに世界中の子どもから大人までを笑顔にしてきた。
『トムとジェリー』85周年のフィナーレに横浜みなとみらいにやってきたふたりとともに、みなとみらい地区の横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルを舞台に、煌びやかで、楽しく愉快、そして笑顔になれるウィンターホリデーをお届け。
ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエアに登場するのは、「Tom and Jerry MUSIC TREE」。ツリーのふもとの巨大なピアノからは、トムの得意なピアノ演奏によるホリデーミュージックが奏でられ、空間全体を包む。
MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアには、巨大なチーズとたくさんのプレゼントボックスから成る巨大なバルーンオブジェ「Tom and Jerry CHEESE GIFT」が現れる。
また、スカイビル 10階中央広場には、トムとジェリーが仲間たちとクリスマスケーキを準備するワンシーンをイメージした大きなホールケーキ風のツリー「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」も登場する。
さらに、横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」では、『トムとジェリー』の85年にわたる歴史を、世界観を培ってきたサウンドミュージック、キャラクター、USA文化、ストーリー、クラシックコメディーの5つの要素を通して振り返ることが出来る特別展示を実施。85周年を記念したプレミアムフォトスポット
や、スケッチの複製原画展示など、思わず写真が撮りたくなるスポットが盛りだくさんだ。
また期間中には、人気商品や限定商品を販売する期間限定POP UP STOREのオープンや、各対象施設の一部店舗ではコラボレーションアイテムや限定フードの販売も今後予定している。
『トムとジェリー』まみれのみなとみらいを楽しんでみて。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） ＆ TM Turner Entertainment Co. (s25)
