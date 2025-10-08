食楽web ●今年で栽培開始150周年を迎えた岡山県の特産品「ぶどう」。日本一の産地を誇るぶどうのおいしさの秘密と、おすすめの保存方法とは？ 瀬戸内海に面し、温暖で雨が少ない気候から「晴れの国」と呼ばれる岡山。その恵まれた風土では、さまざまな農作物が育まれています。なかでもフルーツのおいしさは広く知られており、今年で栽培開始150年を迎える「ぶどう」は、日本屈指の品質の高さが評価されています。