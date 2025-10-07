シンプルで洗練された部屋に暮らす整理収納アドバイザーのむらさきすいこさん。5年前に本格的にものを捨て始め、習慣を変えたことで「自分に自信がつき、人生が好転した」といいます。今回は、むらさきさんが人生を模索していた時期から、捨てることに目覚めたきっかけまで、ヒストリー形式で教えてもらいました。元々は片づけが苦手、人間関係にも悩みがあった家の中はものがあふれ、人の目を気にしてブランド物をもったり、実家