ロンドンで電子たばこを吸う人＝1日（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は6日、化学物質が入った液体を蒸気化させる電子たばこの喫煙者が2024年までに、世界で推計1億人以上に上ったとの報告書を発表した。青少年も多く成長に悪影響を及ぼす恐れがあると懸念を示した。電子たばこの推計は初めて。報告書によると15歳以上の喫煙者は8600万人で、男性が5300万人。南北アメリカや欧州の高所得国で多かった。