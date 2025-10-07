俳優の島崎伸作（しまざき・しんさく）さんが脳出血のため、９月６日に死去した。３１歳だった。所属する「ＭＭＵＳＩＣ」が６日、公式サイトで発表した。遺族の意向により、葬儀は近親者のみの家族葬で執り行った。同事務所の代表・小林麻希子氏は「突然のことに、社員一同、いまだ信じられない気持ちでおります」と報告。「島崎伸作はこれまで俳優として多くの作品に出演し、見る人に感動と笑顔を届けてくれました。彼の残