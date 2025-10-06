スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは？ スイーツのプロが選ぶ！ とっておきの一品をご紹介。「COLOLIE」の「モンブラン」2025年3月、埼玉県新座市にオープンした「COLOLIE（クロリア）」。同店では旬のフルーツを使ったケーキをはじめ、タルトやプリン、ロールケーキなど、さまざまなスイーツを味わうことができます。数あるスイーツの中で特におすすめしたいのが「モンブラ