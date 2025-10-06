スイーツのプロ推薦！ メレンゲたっぷり!! 新感覚のサクサクモンブラン

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは？ スイーツのプロが選ぶ！ とっておきの一品をご紹介。

「COLOLIE」の「モンブラン」

2025年3月、埼玉県新座市にオープンした「COLOLIE（クロリア）」。同店では旬のフルーツを使ったケーキをはじめ、タルトやプリン、ロールケーキなど、さまざまなスイーツを味わうことができます。

数あるスイーツの中で特におすすめしたいのが「モンブラン」。今回は、埼玉県でトップクラスと言える「COLOLIE」の絶品モンブランをご紹介します。

今、埼玉県で注目のパティスリー

外観

「COLOLIE」は東武東上線・志木駅から徒歩約4分。南口の駅前通り、旧イオン新座店の裏手にあります。

店名の「COLOLIE」とは、フランス語の「COLORIS（彩り）」と「LIEN（繋がり）」を組み合わせた造語。これまでの、そしてこれからのお客様との“繋がり”を大切にお店を作りたいという、オーナーシェフ・大和田将希氏の思いが込められているそう。

オーナーシェフ・大和田氏

大和田氏は武蔵野調理師専門学校卒業後、ホテルメトロポリタン 東京池袋やホテルメトロポリタン 川崎に勤務。その後、パティシエの腕をさらに磨くため、板橋区にある「クリオロ 本店」で研鑽を積みます。修業時代には、タルト·シュクレの日本一を決める「Tarte-1 グランプリ」で農林水産省食料産業局長賞を受賞。他にも、毎年東京ビッグサイトで開催される「アシェットデセール・コンテスト」で4度の受賞（8回、13回、14回、16回）。さらに「2021ジャパン·ケーキショー」でグラン・ガトー部門・銅賞という輝かしい成績を収めます。

2024年10月まで「クリオロ 本店」のポストビスキュイ（焼き場製造責任者）を担当。そして2025年3月に同店をオープンしました。

店内

店内は「森の中のお菓子屋さん」をイメージした温かみのある空間。ナチュラルなウッド調で、ショーケースのお菓子も映えますね。BGMは店内のイメージに合うよう、子どもも聞き馴染みのある曲が流れています。

ショーケース

ショーケースには旬のフルーツを使ったケーキをはじめ、こだわりの卵を使ったロールケーキやプリン、シュークリームなどバラエティ豊かなスイーツがずらり。常時15〜20種類のケーキを用意しているそうです。

カフェスペース

店内には、カウンター6席のみのカフェスペースが用意されています。こちらは、月替わりのパフェや不定期で開催しているデザートコースを楽しむスペース。パティスリーでパフェやデザートコースを味わえるのは珍しいですね。ケーキはもちろん、パフェも一級品のおいしさで何度でも食べたくなります。

今回はそんな同店のスイーツの中から、僕が特におすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! 松ぼっくり風の珍しいモンブラン

「モンブラン」820円

常時15種類以上ある洋菓子の中で一番におすすめするのは「モンブラン」820円。チョコレートでコーティングしたメレンゲに、ビスキュイとマロンムース、無糖のラム酒クリームを合わせ、その周りをフランス産のマロンクリームで包んだ一品です。

大和田氏がメレンゲ好きとのことで、メレンゲ多めのサックサクのモンブランができあがった

森の中にある松ぼっくりをイメージして作られたという同店のモンブラン。土台のメレンゲは色づくまでしっかりと焼き上げ、コーティングするチョコレートにはサラダ油を入れ、軟らかなテクスチャーに仕上げています。

またチョコレートにフィヤンティーヌ（薄く焼いたクレープ生地を細かく砕いたもの）を混ぜ合わせ、香ばしさをプラス。風味のある無糖のラム酒クリームとサクサクで大きなメレンゲが、濃厚なマロンクリームの味わいを引き立てています。口どけまろやかなリッチテイスト、ラム酒の風味もほんのり利いていて、多彩な味と食感が楽しめる大満足必至のモンブランです。

お店のスペシャリテはピスタチオケーキ「ヴィータ」

「ヴィータ」720円

濃厚なピスタチオムースにピスタチオのビスキュイと、ピスタチオとホワイトチョコのクリスティアン（フィヤンティーヌを混ぜ合わせたもの）、トロピカルフルーツのジュレ、アプリコットのコンポートを合わせた同店のスペシャリテ「ヴィータ」720円。トップには円形のホワイトチョコレートをトッピングしています。

酸味の利いたアプリコットがポイントに

濃厚なピスタチオムースに、爽やかなトロピカルのジュレと酸味のあるアプリコットのコンポートが絶妙なバランス。ジュレとコンポートに忍ばせたライムのゼストが、味わいと風味に華やかなアクセントを加えています。サクサクとしたフィヤンティーヌやとろけるピスタチオムースなど、さまざまな食感が楽しめるのも魅力です。ナッティーな香りと甘すぎない大人な味わいに、最後までうっとり。ピスタチオ好きならずともぜひ食べていただきたい至極の一品です。

焼きを究めたシェフが作るフィナンシェやサブレにも注目

焼き菓子は1個260円〜

ケーキの他に、大和田シェフ自慢の焼き菓子はぜひ食べていただきたい一品。特にフィナンシェは、外はカリッと中はしっとりした絶妙な焼き加減で、一口ごとに広がるバターの風味がたまりません。フレーバーは「プレーン」「ノワゼット」「ピーチティー」「ほうじ茶」などが用意されています。

焼き菓子の詰め合わせや季節限定のパッケージを使用したかわいいサイズのものも

サブレやフィナンシェの詰め合わせは手土産におすすめ。「COLOLIEギフト」は（小）1,800円、（中）3,000円、（大）5,200円があります。ちょっとしたプレゼントなら「ピーカンナッツキャラメル」980円や「サブレ ノワゼット」950円がおすすめですよ。

初心を忘れずにこれからもお菓子を作っていきたい

「パティシエの仕事には清潔感も必要」。大和田氏が大切にしていることのひとつだそう

「オープンから半年ほど経ちましたが、ありがたいことに連日多くの人がケーキを買いに来てくれます。デザートコースも不定期開催ですが、それでも予約がすぐに埋まり、本当に感謝しかありません。今後は不定期開催ではなく、お客様がいつでもデザートコースを食べられるようにしたいと考えています。とにかくお客様に喜んでもらえるのが一番。自分らしさを大事に、そして初心を忘れずに、これからもおいしいお菓子を作っていきたいですね」。最後にそう話してくれた大和田氏。

月替わりのパフェは奥様の香琳さんが担当

パティシエ夫婦が力を合わせてオンリーワンのお菓子を作る「COLOLIE」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆COLOLIE住所 : 埼玉県新座市東北2-32-1 MISIA 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」（KADOKAWA）、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

