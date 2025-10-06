猛暑の影響で、開催が2025年から10月に変更となっていた、三好市山城町の「鉦踊り」が10月5日、地元神社で奉納されました。三好市山城町の粟山地区に伝わる「鉦踊り」は、200年以上の歴史がある県指定の無形民俗文化財です。鉦踊りは、これまでお盆の8月15日に行われていましたが、猛暑の影響を考慮し、2025年から10月の第1日曜日の開催に変更となりました。5日は、地域住民で結成された粟山鉦踊り保存会のメンバーや地域の