2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎËèÆüÀê¤¤¡Ö12À±ºÂ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡ª ¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤Î±¿Àª¤äº£½µ¤Î±¿Àª¡¢¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤ò¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¡¦Àê¤¤»Õ¤ÎÂôÍü¤³¤È¤ê¡Ê¤µ¤ï¤Ê¤·¡¦¤³¤È¤ê¡Ë¤µ¤ó¤¬Àê¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö£±£²À±ºÂÊÌ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡õ¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×Âè£±°Ì¤Ï²´ÍÓºÂ¡Ê¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ë¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ±ºÂ¤Ï²¿°Ì¡Ä¡Ä¡©