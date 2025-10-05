この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。 ■これまでのあらすじ「何も言わず離婚してほしい」と土下座する夫。信じていたはずの夫の裏切りにめぐみは愕然とする。まさか夫までもが、妹に取られてしまうなんて。たったひとりの妹、めぐみは姉から奪い姉より愛されるのが当然だと思っている…。本当は実家に帰りたくないいつも私のものを欲しがる妹妹に