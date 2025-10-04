SNSで見かけたおしゃれなトイレに憧れて、「生活感のないトイレ」づくり計画を進めた日刊住まいライター。数多くの実例画像を参考に、造作棚や照明、クロスの配色にこだわり、理想の空間を目指したそうです。家を建てて半年、住んでみて感じたメリットと、想定外のデメリットについて語ります。新居は憧れの「生活感のないトイレ」に筆者は、夫と1歳になる娘との3人暮らし。今年の春、大手ハウスメーカーで2階建ての注文住宅を建て