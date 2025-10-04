ウクライナ空軍によると、東部ハルキウ州や中部ポルタワ州などで２日夜から３日朝、ロシア軍によるエネルギー施設を狙った大規模攻撃があった。国営ガス会社ナフトガスは、同社施設への攻撃にミサイル３５発と無人機６０機が使われ、ガス生産インフラに対する「最大規模の攻撃」だとしている。同社幹部は３日、露軍の攻撃で施設の大部分が損傷し、一部で重大な被害が出たとＳＮＳで明かした。ウクライナ国営通信によると、ポル