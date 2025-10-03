物質調律家・山崎タクマ氏による個展「Industrial Artistry」が、2025年10月9日にニューヨーク・マンハッタンのギャラリースペース「The Loft」にて開催されます。国内外で受賞・注目を集めてきた代表作に加え、AIと自身の心臓音から生まれた新作《HeatBeat》シリーズがアメリカで初公開されます。 TAKUMA YAMAZAKI DESIGN 合同会社 物質調律家・山崎タクマ個展「Industrial Artistry」 会期：2025年10月9日(木) 1