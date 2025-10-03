今が食べごろのイチジク。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信するセリナさんが、おいしいイチジクの選び方や保存方法をご紹介します。1：イチジクの旬と基本情報イチジクの旬は、年に2回あるってご存知ですか？6〜7月に出回る「夏果（なつか）」と、8〜10月頃の「秋果（しゅうか）」があります。品種によって違いはありますが、甘さがのっておいしくなるのは、8〜10月の秋果。まさに今が食べどきです。【写真】イチジク