*油溶性成分でコーティングした無水硫酸マグネシウム（基剤）を配合した非水系温感持続（約3分間）処方。日本ゼトック提供情報に基づく花王独自調査及びMintel社データベース（GNPD）を用いた花王調べ（25年3月）

*2 歯ぐきの内側まで組織修復成分（アラントインクロルヒドロキシアルミニウム）が浸透し、歯周病予防。血色のよいハリのある歯ぐきへ導くこと