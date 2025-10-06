世界初*！磨くだけで心地よい“温感”広がる 「ディープクリーン 薬用温感ハミガキ」新発売
花王の調査によると、40代以降の女性に「歯ぐき」に関する悩みが特に増えるそう。約45％がおとろえやトラブルを感じており、特に「歯ぐきが下がっている」との悩みを感じている人は30代から40代にかけて倍以上に増えています。
（2024年 花王調べ 18〜69歳女性 N＝1,164）
そのような歯ぐきの変化やおとろえが気になる人には、10月4日より新発売される「ディープクリーン 薬用温感ハミガキ」が良さそう。世界初（※）となる温感持続処方で、歯磨きしはじめると約40℃（磨き始めの平均）の温感がじんわりと口内に広がるユニークな処方となっています。
（※）油溶性成分でコーティングした無水硫酸マグネシウム（基剤）を配合した非水系温感持続（約3分間）処方。日本ゼトック提供情報に基づく花王独自調査及びMintel社データベース（GNPD）を用いた花王調べ（25年3月）
温感持続処方とは、油溶性成分でコーティングした無水硫酸マグネシウム（基材）を配合した、水分や唾液との反応によって温かさを生み出す処方。これにより、歯磨き中に心地よい温かさが約 3 分間持続する、これまでにないオーラルケア体験が可能になったようです。
磨いているだけでじんわり心地よく、その間に歯ぐき組織修復成分（ALCA：アラントインクロルヒドロキシアルミニウム）が歯ぐきの奥までめぐり届き、内側まで浸透。歯周病（歯肉炎・歯周炎の総称）を予防。血色のよいハリのある歯ぐきへと導きます。また、“和漢ゆず＆ハーブ”の香味が、ふわっと香り、心地よく歯磨き時間を彩ります。
ほかにも、歯がしみるのを防ぐ（乳酸アルミニウム）、口臭・歯肉炎を防ぐ（殺菌成分CPC（塩化セチルピリジウム）、むし歯を防ぐ（高濃度フッ素1450ppm※）、歯石沈着を防ぐ（ゼオライト）、たばこのヤニ汚れ除去（PEG-8）と、うれしいポイントたくさんの処方となっています。
（※6歳未満の子どもには使用を控え、手の届かないところに保管する）
“いつまでも自分の歯で、一生おいしく、一生楽しく”。薬用オーラルケアシリーズ『ディープクリーン』で新しい歯ぐきケアを体感してみては？
・「ディープクリーン」Webサイト
https://www.kao.co.jp/deepclean/
・新発売「ディープクリーン 薬用温感ハミガキ」Webサイト
https://www.kao.co.jp/deepclean/products/onkan/
（2024年 花王調べ 18〜69歳女性 N＝1,164）
そのような歯ぐきの変化やおとろえが気になる人には、10月4日より新発売される「ディープクリーン 薬用温感ハミガキ」が良さそう。世界初（※）となる温感持続処方で、歯磨きしはじめると約40℃（磨き始めの平均）の温感がじんわりと口内に広がるユニークな処方となっています。
（※）油溶性成分でコーティングした無水硫酸マグネシウム（基剤）を配合した非水系温感持続（約3分間）処方。日本ゼトック提供情報に基づく花王独自調査及びMintel社データベース（GNPD）を用いた花王調べ（25年3月）
温感持続処方とは、油溶性成分でコーティングした無水硫酸マグネシウム（基材）を配合した、水分や唾液との反応によって温かさを生み出す処方。これにより、歯磨き中に心地よい温かさが約 3 分間持続する、これまでにないオーラルケア体験が可能になったようです。
磨いているだけでじんわり心地よく、その間に歯ぐき組織修復成分（ALCA：アラントインクロルヒドロキシアルミニウム）が歯ぐきの奥までめぐり届き、内側まで浸透。歯周病（歯肉炎・歯周炎の総称）を予防。血色のよいハリのある歯ぐきへと導きます。また、“和漢ゆず＆ハーブ”の香味が、ふわっと香り、心地よく歯磨き時間を彩ります。
ほかにも、歯がしみるのを防ぐ（乳酸アルミニウム）、口臭・歯肉炎を防ぐ（殺菌成分CPC（塩化セチルピリジウム）、むし歯を防ぐ（高濃度フッ素1450ppm※）、歯石沈着を防ぐ（ゼオライト）、たばこのヤニ汚れ除去（PEG-8）と、うれしいポイントたくさんの処方となっています。
（※6歳未満の子どもには使用を控え、手の届かないところに保管する）
“いつまでも自分の歯で、一生おいしく、一生楽しく”。薬用オーラルケアシリーズ『ディープクリーン』で新しい歯ぐきケアを体感してみては？
・「ディープクリーン」Webサイト
https://www.kao.co.jp/deepclean/
・新発売「ディープクリーン 薬用温感ハミガキ」Webサイト
https://www.kao.co.jp/deepclean/products/onkan/