11月16日に告示される鳴門市長選挙に立候補の意向を示していた、元市議会議員の東谷伸治氏が10月1日、正式に立候補を表明しました。（東谷伸治氏）「交通難民ゼロの鳴門市をつくること、これが市長選挙に出馬する私の覚悟です」東谷伸治氏は鳴門市出身の45歳。2005年、25歳で鳴門市議会議員に初当選。その後、4期にわたり議員を務め、2023年12月から1年間は市議会議長を務めました。1日、鳴門市の事務所で開かれた会見の中で、東谷