JR大分駅の商業施設で30日、火災を想定した防災訓練が実施され、従業員が初期消火や利用客の避難誘導の手順を確認しました。 【写真を見る】JR大分駅ビルで総合防災訓練初期消火や避難誘導の手順を確認 この訓練は、JRおおいたシティとJR大分駅が従業員の防災意識を高めようと、毎年この時期に行っています。 訓練にはアミュプラザおおいたの店舗スタッフなど250人が参加。4階の飲食店で火災が発生した想定で実施されました。