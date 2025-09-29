柔軟な働き方の実現に向けて、大分県庁では29日からフレックス制度が試行されました。理由を問わず利用でき、ワークライフバランスの実現が期待されています。 【写真を見る】大分県庁でフレックスタイム制度の試行スタート174人が申請、趣味や家事に充てる柔軟な働き方 （井口キャスター）「午前7時半です。職員の始業時間は条例で8時半からと定められていますが、この時間に仕事をしている人がいます」