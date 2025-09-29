スーパーマーケットなどを展開するOlympicに対し、公正取引委員会が下請法違反を認定し、勧告を出しました。公正取引委員会によりますと、Olympicは遅くとも2023年から、食料品や運動靴、シーツなどプライベートブランド商品に関して、製造を委託した下請事業者16社に支払う委託費を不当に減額していたということです。Olympicは、「仕入れ価格を安くするために行った」と説明していて、あわせて1727万円を不当に減額したというこ