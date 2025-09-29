大分県警察学校で29日、初任科短期課程の卒業式が行われ、20人が警察官としての第一歩を踏み出しました。 【写真を見る】大分県警察学校で卒業式初任科生20人が警察官として新たな一歩 29日卒業を迎えたのは、今年4月に入校した初任科短期課程の22歳から34歳までの20人です。20人は半年間の研修で警察官として必要な実技や法律などの知識を身に付けてきました。 卒業式では県警の幡野徹本部長が「警察官として、県民の期待と