千葉県鎌ケ谷市で29日午前9時前、送迎中の幼稚園バスが住宅に突っ込んだ 40代の男性運転手が搬送先の病院で死亡が確認された 園児8人も病院に搬送されており、うち5人がケガをしたとのこと