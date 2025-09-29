今回は同書「在り方AI時代に求められる人財価値」からの抜粋を期間限定で掲載しました。序章 なぜ、いま在り方なのか？「この人と一緒に働きたいか？」「この人の言葉なら、信じられるか？」「この人の背中を、追いかけたいと思えるか？」こうした問いは、履歴書にも評価シートにも書かれていない。だが、現場で人が人を見極めるとき、実際に判断されているのはスキルや資格よりも“その人の在り方”だ。かつては、知識や技術、