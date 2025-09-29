1位になった企業は？平均年収は2位と大きく差をつける1500万円超今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い広告会社ランキング2024」を作成した。対象は上場企業で、単体の従業員数が100人未満の企業は除外している。対象期間は、2023年5月期〜24年4月期。早速、ランキングを確認していこう。1位は、広告代理店最大手の電通グループ（東京都港区）。電通を中心としたグループ会