築40年以上の家を、夫婦で少しずつ手を加えながら30年間住み続けている、現在75歳のデザイナー・江面旨美さん。「狭い家でも、収納や色使いを見直すことで、広々とした生活ができるようにになりました」と江面さんは言います。今回、狭くて古い家をすっきり暮らしやすくする「家づくりのコツ」について語ってもらいました。※ この記事は『75歳、心が弾めば人生は楽しい』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています