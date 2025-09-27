役満級に珍しいレア役の成立が、役満によって消されてしまうという超レアパターンが生まれた。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が、リーグとしては今シーズン2度目となる役満・四暗刻をアガった。この快挙の裏で、リーグ創設8年目にして、いまだ1度も出ていないレア役・三色同刻が惜しくも成立しないことになるという珍事が起きていた。【映像】役満・四暗刻だけど三色同刻はならず！