ボルボのEVエントリーモデル「EX30」は、ポルシェ「911 T」を凌ぎ、フェラーリ並みの加速性能を実現している。F1級の加速競争を繰り広げるEV各社に対し、専門家からは軌道修正を促す声が上がっている。