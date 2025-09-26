現在作品募集中の「CREATIVE HACK AWARD 2025」。 同アワードにおいて昨年グランプリを受賞したのは、高部達也による 『井戸を掘り井戸群を楽しむ 自律分散協調型パーソナルインフラの整備と民主化』。 数多くの応募者のなかでも、ひときわ熱意あふれるプレゼンテーションで注目を集めた高部に、応募の動機や審査会での体験、そして“ハック”という概念の捉え方について、話を訊いた。