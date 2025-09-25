オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクション（大阪市）が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」とテレビアニメ「アルプスの少女ハイジ」とコラボした新グッズを9月下旬から発売します。ハイジをはじめ、クララ、ペーター、アルムおんじ、ロッテンマイヤー、ヤギのユキちゃん、セントバーナードのヨーゼフらがミャクミ