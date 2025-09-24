「なんてこった･･･」突然、陥没したのは総合病院の目の前にある道路。穴の大きさは幅30メートル、深さ50メートルにも及んでいる。周囲の道路を巻き込みながら一気に…記者リポート：病院の前の道路が大きく陥没してしまっています。あちらに見える車、今にも穴に落ちてしまいそうです。タイの首都バンコクで日本時間午前8時半ごろ、大規模な陥没事故が発生した。これは最初の陥没が発生した直後の映像。陥没した穴にたまっていた水