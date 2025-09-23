9月20日から26日は動物愛護週間です。徳島市で23日、恒例の動物愛護のつどいが開かれ、訪れた人たちが動物とのふれあいを楽しみました。動物愛護のつどいは、動物愛護週間に合わせて毎年、神山町の県動物愛護管理センターで開かれていましたが、2025年はより多くの人に来てもらおうと、徳島市の藍場浜公園などで開かれました。このうち、県内のボランティア団体による犬と猫の譲渡会では、1匹ごとの特徴などが紹介され、引き