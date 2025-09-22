とくしま動物園の人気イベント、恒例の「夜の動物園」が、2025年も開催されています。昼間とは一味違う動物たちの姿、一体どんな表情を見せてくれたんでしょうか？。 （記者）「夜も更け、普段は閉園しているはずの動物園なんですが、多くの人で賑わっています」 ■閉園時間を午後8時まで延長 毎年この時期、とくしま動物園ステラプリスクールアニマルキングダムで開催される「夜の動物園」。開園時間を午後8時まで延